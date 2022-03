Westen klinkt eensgezind: Maakt dat indruk op Poetin of reageert het Kremlin met ijzeren vuist?

"Het is goed dat de NAVO met een krachtig, eensgezind signaal naar buiten is gekomen en dat het Westen bereid is om op lange termijn maatregelen te nemen", zegt Ruslandexperte Laura Vansina (VUB). "Het is gemakkelijk om in het begin van zo'n conflict enkele sancties te nemen, maar het is een stuk moeilijker om die lang aan te houden. Zeker als die ook je eigen economie treffen."