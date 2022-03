Moeder (46) en dochter (17) dood teruggevonden met messteken in huis in Kraainem

Gisteravond zijn in een woning in Kraainem de lichamen ontdekt van een 17-jarig meisje en haar 46-jarige moeder. Het parket heeft een wetsarts en het gerechtelijk labo ter plaatse gestuurd, en is nadien ter plaatse afgestapt met een onderzoeksrechter, die gevorderd werd voor moord door een onbekende dader.