Plasticdeeltjes voor het eerst gevonden in ons bloed, gezondheidseffecten nog onduidelijk

Deze studie is slechts bij 22 mensen uitgevoerd. Dat lijkt weinig, maar volgens Asselman is dat al een behoorlijk aantal. "Je moet beseffen dat bloedafnames en -analyses normaal gezien met veel plastic materiaal gebeuren. Ze moesten dus speciaal materiaal maken en voorzien om deze studie uit te voeren". Al moeten we wel nog wat voorzichtigheid aan de dag leggen met de resultaten: we kunnen er niet vanuit gaan dat het ook in de hele bevolking over drie vierde van de mensen zou gaan.

Toch bewijst dit dat plastic tot diep in ons lichaam binnendringt. "We hebben nu aangetoond dat onze bloedsomloop, onze levensrivier als het ware, plastic meevoert", concludeert onderzoekster Heather Leslie, een van de auteurs van de studie die gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Environmental Health.