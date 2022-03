Musea Sculpta in Brugge van organisator ijssculpturenfestival te koop: "Het was zijn wens om de sculpturen te vereeuwigen"

Jarenlang was Alexander Deman bezig met nieuwe sprookjesachtige werelden te maken van ijs en van zand. Tienduizenden bezoekers gingen naar zijn creaties kijken in het binnen en buitenland. Maar in oktober 2020 overleed Deman helaas op 46-jarige leeftijd aan leukemie. Van de sculpturen, die hij maakte voor de talloze zand- en ijsfestivals blijft er niets meer van over. Maar in de tentoonstellingsruimte in de Mariastraat in Brugge kan je toch nog een deel van zijn werken terugvinden.

In april 2019 opende Deman daar zelf nog "Musea Sculpta"; één grote creatie van Deman en 40 andere artiesten, waar ze met 22 ton pleister sculpturen maakten rond het thema "De Vlaamse primitieven", één van zijn grote passies. Deman was verschrikkelijk trots op de creaties, waar er meesterwerken van de Vlaamse primitieven uitvergroot en in 3D aan de wand werden afgebeeld. "De afgelopen jaren zag ik telkens sculpturen gebouwd en opnieuw afgebroken worden. Nu heb ik eindelijk een permanente expo, die niet moet verdwijnen. Ik heb 10 jaar met dat idee rondgelopen", glunderde hij bij de opening.