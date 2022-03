Nieuw avonturenpad in Schulensbroek "ingespeeld" door leerlingen van basisschool 't Klinkertje uit Linkhout

"Het is de bedoeling dat kinderen zich amuseren met de speelse elementen die we in het bos hebben aangebracht", zegt Frederik Santermans van Regionaal landschap Haspengouw en Voeren. "Maar het is zeker ook de bedoeling dat ze ook opnieuw leren spelen met en in de natuur. Daarom hebben we een grote poort gebouwd die hen als het ware het bos inleidt. En van daar gaan ze verder van het ene speelse element naar het andere. Maar ze moeten ook kunnen spelen met takken bijvoorbeeld en alles wat ze in het bos vinden."

"We zijn blij dat de kinderen van het tweede leerjaar van basisschool ' t Klinkertje uit Linkhout, Lummen, het pad hebben willen inspelen", gaat Santermans verder. "Zo konden we zien wat ze leuk vonden en misschien minder leuk. Op termijn komen er trouwens nog verschillende andere spelelementen bij."