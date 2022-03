Nieuw museum in legerkazerne Ieper voer voor discussie: "Laat ons geschiedenis en menselijk leed doorgeven en niet de tanks"

"We maken werk van een nieuw museum rond internationale conflicten na de Tweede Wereldoorlog”, zegt Frank Bostyn, adjunct-directeur van het War Heritage Institute. “In deze streek weten we vooral veel over WOI, maar daar stopt het een beetje. Als je naar de actualiteit kijkt, zie je dat er meer in de wereld is dan de 2 wereldoorlogen. Sinds januari zijn we met een klein team bezig met de voorbereidingen van het project. Dit moet dé plaats worden in ons land om bij te leren en inzichten te krijgen in hedendaagse conflicten. We willen zelfs van Europees belang worden.”