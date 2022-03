98,1 miljoen euro verlies voor de NMBS in 2021

De NMBS vervoerde vorig jaar 171,8 miljoen treinreizigers, bijna een derde minder dan in 2019, voor corona. Het operationeel verlies: 401,9 miljoen euro. Dankzij overheidssteun kon het verlies toch beperkt worden tot een verlies van 98,1 miljoen euro.

Het is het tweede jaar op rij dat de NMBS in moeilijke wateren zit. In 2020 - dat begon met enkele normale maanden voordat de coronacrisis uitbrak - was er een operationeel verlies van 360 miljoen euro, of van 71,6 miljoen euro na overheidssteun.