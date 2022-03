Stad Antwerpen bouwt nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen op Middenvijver op Linkeroever

Er worden in ons land tienduizenden Oekraïense vluchtelingen verwacht. In het hele land worden er volop verblijfplaatsen gezocht en in orde gebracht. Ook over nooddorpen wordt gesproken.

De stad Antwerpen kondigde vandaag aan dat het er één zal bouwen. Het komt meerbepaald op de terreinen van de Middenvijver op Linkeroever in Antwerpen.

"Wij kiezen nu om voor 600 mensen een nooddorp te bouwen", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Dat wil zeggen prefab units, containers, maar die volwaardige appartementen zijn met alle voorzieningen. We kunnen dat ook snel uitbouwen tot 1.000 plaatsen."

Het gaat niet alleen om woningen. "We gaan ook een dokterskabinet voorzien, zodat mensen medisch gescreend kunnen worden. En er zijn ook plannen, om er eventueel een schoolunit te zetten, als het volloopt."