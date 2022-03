BEKIJK - Noord-Korea bevestigt test met nieuw type raket: opvallende beelden van leider Kim Jong-Un bij de lancering

"Dergelijke beelden zijn op zich niet zo opmerkelijk", zegt Korea-expert Koen De Ceuster van de universiteit van Leiden. "We zagen in het verleden al soortgelijke beelden en de Noord-Koreanen maken steeds meer gebruik van moderne technologieën in hun propagavideo's." Ook parades worden tegenwoordig bijvoorbeeld met drones in beeld gebracht.

"In dit geval ging het om een geslaagde test en daar horen voor de Noord-Koreanen nu eenmaal feestelijke beelden bij", aldus De Ceuster. Volgens de professor past die beeldtaal ook volledig bij wat we van Kim Jong-Un gewoon zijn. "Bij zijn vader, die een stuk norser en minder aaibaar was, hadden we dit waarschijnlijk niet gezien."