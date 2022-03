Oekraïense vluchtelingen in Oostduinkerke verhuizen van tijdelijke opvang in vakantiecentrum naar huurwoningen

Voor bijna alle vluchtelingen, die opgevangen werden in het vakantiecentrum "La Rose des Sables" is er ondertussen een huurwoning gevonden in de buurt van Oostduinkerke. Van onderdak zijn ze dus al zeker. Maar de meeste Oekraïense vluchtelingen leven financieel in grote onzekerheid, volgens begeleidster Annemie De Cooman uit Oostduinkerke. "De mensen denken vaak dat ze een groot budget met zich mee hebben, maar daar kunnen die gezinnen geen maand mee overleven. Het duurt al 30 dagen om alle dossiers in orde te maken om een leefloon te kunnen krijgen en die dossiers zijn nu nog niet volledig opgestart. Ze verhuizen vandaag naar een huis of een appartement, maar vanaf dan moeten zij zelf hun eigen boodschappen doen, dus dat zal voor hen een grote kost zijn", vreest Annemie.

Er worden wel nog voedselpakketten voorzien voor deze avond en morgen, zodat alle gezinnen de tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe omgeving. Annemie is net zoals andere vrijwilligers in Oostduinkerke een "Buddy" voor de Oekraïense vluchtelingen. Ze helpen de gezinnen dan met papierwerk en andere praktische problemen, maar staan hen ook mentaal bij in deze zware periode.