Ondernemersvereniging VOKA richt platform op om ondernemers te matchen aan werkzoekenden in elke Oost-Vlaamse gemeente

Gavere, Kruisem, Kluisbergen, Ronse en Oudenaarde stappen in op het online platform van ondernemersvereniging VOKA. Met het online Platform Industrie, willen ze werk in eigen gemeente promoten. "We willen naamsbekendheid geven aan ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente", klinkt het bij VOKA.

"Zij hebben niet altijd een product dat bij elke burger gekend is. Zo willen wij de bedrijven meer visibiliteit geven. Daarnaast kunnen werkzoekenden op die manier snel zien wie er in de buurt nood heeft aan extra helpen de handen. Zij kunnen dan op een laagdrempelige manier in contact komen met bedrijven." Ook Isabel Vandewalle, HR bij Velleman in Gavere is in het project ingestapt, want sommige vacatures zijn moeilijk in te vullen. "Elk kanaal om nieuwe werknemers te vinden is goed. Maar als we mensen uit de buurt kunnen vinden is dat zeker een meerwaarde."