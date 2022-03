Waarom het smogalarm ook voor elektrische auto’s geldt (en dat niet per se hoeft)

Er is wel nog een academische discussie gaande over de vraag of de niet-uitlaat emissies van elektrische auto’s even belangrijk zijn als deze van klassieke wagens. Een elektrische wagen remt vooral op de motor en veroorzaakt dus weinig fijn stof via de remmen. Langs de andere kant zijn ze dan (weliswaar niet altijd) wat zwaarder, dus zorgen ze voor meer fijn stof via slijtage aan de banden en het wegdek.

“Niet-uitlaat emissies zijn momenteel niet gereglementeerd, maar dat zou kunnen veranderen in de toekomst, wanneer de Euro-7 norm voor diesels en benzine eraan komt,” aldus nog Fierens. Meer details kan je in deze studie vinden van het Leuvense onderzoeksinstituut Transport and Mobility (TML) . Fierens benadrukt wel dat een elektrische wagen netto sowieso qua uitstoot van fijn stof beter is dan een fossiel aangedreven auto.