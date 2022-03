Opnieuw 2 Orpea-woonzorgcentra toegevoegd aan zwarte lijst: "Zorg is er onvoldoende door te weinig personeel"

Wat is verhoogd toezicht en is er een probleem met deze woonzorggroep? “Een rusthuis dat onder verhoogd toezicht staat mag zich verwachten aan meer frequentere inspecties om na te gaan of de tekorten al zijn weggewerkt en of er zeker geen verdere achteruitgang is van de kwaliteit, de zorg en de veiligheid”, vertelt Moonens.

“Als we geen verbeteringen zien dan kunnen we volgende stappen overwegen. Eerst komt er dan een schorsing, waarbij gedurende een lange periode geen nieuwe bewoners opgenomen mogen worden. Als echt de veiligheid van de bewoners in gedrang komt, dan zullen we de erkenning moeten intrekken en het woonzorgcentrum sluiten. Maar zo ver zijn we gelukkig nog niet bij deze rusthuizen”, zegt Moonens.