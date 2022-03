Otto-Jan Ham debuteert als rockster in Sint-Niklaas: "Ik was er al langer mee bezig, maar durfde nooit iets laten horen"

Presentator Otto-Jan Ham debuteert vanavond als rockster met zijn band Hairbaby in Sint-Niklaas. "Ik ben al heel lang bezig met muziek. Op mijn vijftiende dacht ik dat ik het echt ging maken als rockster, maar dat heeft iedereen natuurlijk op die leeftijd. Toen ik wat ouder werd, dacht ik: andere mensen kunnen dit veel beter, dus ik ben ermee gestopt. Maar kijk, het bloed kruipt waar het niet gaan kan".

Ook al speelde het al heel lang in zijn hoofd, toch durfde hij er pas vorig jaar mee naar buiten komen, mede dankzij zijn collega bij Studio Brussel Stijn Van de Voorde. "Stijn heeft mij echt wel voor de trein geworpen. Ik was daar altijd over aan het vertellen want hij is ook een goede vriend, maar ik wou nooit iets laten horen. Als soort tegenreactie heeft hij ook een band opgericht, Babyhair, en onmiddellijk zijn nummer laten horen. Toen ik het hoorde zag ik mijn eigen kansen echt verdwijnen als sneeuw voor de zon omdat het zo goed was. Dus ik was in het begin echt wat boos", geeft Otto-Jan toe.