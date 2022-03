Professor leiderschap Jesse Segers: "Overmars ontslaan, lijkt enige wat Antwerp kan doen om vertrouwen te herstellen"

Enkele dagen geleden stelde Antwerp Marc Overmars aan als technisch directeur. Overmars is een grote naam in het Nederlandse voetbal. Na zijn voetbalcarrière bij onder meer Ajax en Arsenal ging hij aan slag als directeur voetbalzaken bij Ajax. Daar werkte hij tien jaar, maar hij verliet de ploeg in februari nadat hij in opspraak was gekomen wegens grensoverschrijdend gedrag. Er loopt nog een onderzoek naar de zaak.