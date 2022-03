Puurs-Sint-Amands krijgt nieuw gemeentehuis: “Fusie heeft bouw versneld”

Het nieuwe gemeentehuis zal gebouwd worden op het Forum, op de parking van Kloosterhof, recht tegenover het cultureel centrum “cc Binder”. In het gebouw zal ook een ondergrondse parking aanwezig zijn. De werken zouden binnenkort starten en tegen eind 2023 klaar moeten zijn. “We hopen dat we in de eerste maanden van 2024 alles kunnen verhuizen, zodat we in het nieuwe gebouw van start kunnen gaan”, aldus Van den Heuvel. Het oude gemeentehuis zal een nieuwe bestemming krijgen. Welke deze zal zijn, is nog niet geweten.