Reconstructie van moord op 15-jarige jongen in Oostkamp volgende maand: verdachten blijven aangehouden

De steekpartij gebeurde eind september. De 19-jarige hoofdverdachte had bij hem thuis in Oostkamp een verjaardagsfeestje georganiseerd. Maar dat werd verstoord door een jongen van 15 uit Brugge. Die kwam volgens getuigen samen met een vriend langs op het feestje om geld terug te eisen voor drugs die de hoofdverdachte had gestolen. Daarvoor had hij een stroomstootwapen meegenomen. Na een schermutseling zou de hoofdverdachte de jongen uiteindelijk neergestoken hebben met een bajonet. De tweede verdachte zou erna nog tegen het hoofd van de 15-jarige jongen getrapt hebben.

De aanhouding van de 2 verdachten werd vandaag opnieuw verlengd. Er is ook beslist dat er op woensdag 27 april een reconstructie zal gehouden worden. Alle gasten die destijds op het verjaardagsfeestje aanwezig waren, zullen erbij zijn.