Regering en rebellen in Ethiopië roepen staakt-het-vuren uit

De regering in Addis Abeba had het gisteren al aangekondigd: er komt een humanitair bestand om de levering van hulpgoederen mogelijk te maken voor wie het nodig heeft. Sinds half december waren er geen humanitaire konvooien meer tot in Tigray geraakt. Vandaag deelden de Tigray-rebellen mee dat zij op hun beurt een staakt-het-vuren in acht zullen nemen. Maar ze verwachten dan wel dat de regering haar beloftes over voedselleveringen "binnen een redelijke termijn" waarmaakt.