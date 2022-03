Royals - Brits koloniaal verleden blijft prins William achtervolgen in Jamaica met "PR-flaters" en "spijt zonder sorry"

De prinses is in het land voor de blokperiode. Ze heeft examens in april. Toen ze in oktober aan Lincoln College in Oxford begon, liet het paleis weten dat Elisabeth regelmatig zou terugkeren naar België. "Ze zal betrokken blijven bij het Belgische publieke leven tijdens activiteiten alleen, met de koning of haar familie", luidde het in een persmededeling.



Even werd gehoopt dat de prinses ook het diner in Laken zou bijwonen voor het staatsbezoek van de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen. Maar koning Filip en koningin Mathilde stonden met een Belgische delegatie alleen in voor het ontvangst van de gasten.