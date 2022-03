Spoedarts Rinaldo klaar voor Halle carnaval: "Spoeddienst uitgebreid en nooddorp in centrum van de stad"

In Halle wordt dit weekend voor het eerst in 3 jaar opnieuw carnaval gevierd en daar is de spoeddienst van het AZ Mariaziekenhuis in Halle op voorbereid. De spoeddienst is uitgebreid en in het centrum van de stad staat er een nooddorp waar alle hulpdiensten samenzitten. "Wij zijn er helemaal klaar voor", aldus Spoedarts Rinaldo Lauwers.