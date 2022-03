Bekijk: zo zal het nieuwe podiumkunstengebouw in Leuven eruitzien 

"Wij hebben veel cultuurorganisaties in Leuven", zegt Leuvens schepen van cultuur Denise Vandevoort. "En 15 jaar geleden kreeg ik al de vraag naar meer ruimte om voorstellingen te organiseren, niet alleen zalen met meer zitjes maar ook een zaal met een groter podium. Het grootste podium in Leuven is dat van de stadsschouwburg, maar voor sommige voorstellingen met groot orkest of hedendaagse dans is dat niet groot genoeg."