Testcentrum Olen sluit, hoewel coronacijfers opnieuw stijgen: "Genoeg testcapaciteit in ziekenhuizen"

De beslissing om het testcentrum in Olen te sluiten dateert van een drietal weken geleden. "Op dat moment waren de cijfers enorm hard gezakt en was er genoeg capaciteit in de ziekenhuizen van Herentals en Geel", legt burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V) uit. "Het was niet nodig om een apart testcentrum open te houden. Nu zitten we opnieuw in oranje, dat is verontrustend."