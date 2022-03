Theatermaker Jan Fabre niet aanwezig op eerste dag van proces wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag

Binnen die sector is dans bovendien nog eens extra kwetsbaar. "Er is nog meer een grijze zone tussen wat gepast en ongepast is, de grenzen zijn er moeilijker te zien", stelt Mussche. "Maar in deze zaak is het niet moeilijk, vanwege het groot aantal feiten en de graad van ernst."



Mussche stelt dat het ook niet evident was of is om meldingen van grensoverschrijdend gedrag te doen binnen de sector. "Slachtoffers verdringen of ontkennen de feiten vaak", zegt ze. "Er is een grote angst voor vergelding omdat feiten moeilijk fysiek te bewijzen vallen en leidinggevenden makkelijk tot vergelding kunnen overgaan. De selectieprocedures voor rollen zijn er heel informeel, er is vooral tijdelijk en freelance werk, enzovoort. De angst voor carrièrebeschadiging is reëel."