Twee recordpogingen in De Lettertuin in Oudsbergen: de langste schreeuw en de grootste gummibeer

We willen met onze twee acties de band tussen de twee scholen aanhalen", vertelt directeur Nicky Van Oevelen van GO! Campus Genk Middenschool. Onze scholieren komen in de lagere school in Oudsbergen allerlei technische en andere proefjes doen met de leerlingen en ze helpen hen ook met de twee recordpogingen. We willen hen zo een leuke dag bezorgen, maar hopen ook dat ze daardoor zin krijgen om naar de middenschool over te stappen."