Uniek in Europa: vaccinonderzoekscentrum Vaccinopolis van UAntwerpen opent de deuren

Er was een gelijksoortig tijdelijk project in 2017, genaamd Poliopolis. “Onze droom was toen om van containerdorpen naar een definitief gebouw te gaan", Van Damme. De eerste steen van het complex werd gelegd op 25 januari 2021, zo'n 14 maanden later opent het complex nu zijn deuren. "Corona gaf ons een duwtje in de rug." Volgende maand verhuist een team van 40 verpleegkundigen, laboranten en onderzoekers. Vanaf de zomervakantie zal Vaccinopolis in staat zijn om studies te gaan uitvoeren.