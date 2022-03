Vrachtwagens vol hulpgoederen voor Oekraïne raken na dagen vertraging toch weg uit Brussel: "Geen geld voor brandstof"

De organisatie krijgt logistieke steun van ondermeer de stad Brussel, maar voor fondsen is ze helemaal afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven. Ze krijgt dus ook geen deel van het ingezamelde geld voor het consortium 12-12. Intussen zijn de financiële fondsen aangevuld en zijn de vrachtwagens onderweg. Maar de organisatie vreest dat hetzelfde probleem zich binnenkort opnieuw zal stellen. "Tot nu toe zijn er al 33 vrachtwagens richting Oekraïne vertrokken, maar hoeveel er nog zullen vertrekken kunnen we niet inschatten. Dus we weten ook niet hoeveel geld we nog nodig hebben. Intussen komt er wel geld binnen, maar of dat genoeg zal zijn, is afwachten", weet De Molder.