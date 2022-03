Was het bezoek van Joe Biden aan Brussel een succes? Hiermee kan hij uitpakken op het thuisfront

Formeel was het NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg die de uitzonderlijke topbijeenkomst van de alliantie had samengeroepen. Maar tijdens zijn persconferentie na afloop van de top bevestigde de Amerikaanse president Biden tot twee maal toe wat we al konden vermoeden: dat hij degene was die om de top had gevraagd. Daarmee claimde hij ondubbelzinnig het initiatief en het leiderschap. Als het Westen krachtdadig gereageerd had op Poetins oorlog in Oekraïne, dan was dat aan Biden te danken.

Die claim is niet eens onterecht. Maar de reis zelf, de topbijeenkomsten, de groepsfoto's en de persconferenties waarin Biden onvermijdelijk in het middelpunt van de belangstelling stond, hebben die claim kracht bij gezet. Had de president dezelfde batterij aan maatregelen georganiseerd, louter van achter zijn resolute desk in het Witte Huis, dan was dat leiderschap veel minder zichtbaar geweest.