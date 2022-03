Wat moet er in het Mottepark in Hoeselt komen: een speeltuin, een boomgaard of een aardappelveld met  jaarlijks frietfeest?

Het bureau wilde van de inwoners weten of het park meer een natuurgebied moest blijven, of eerder een aangelegd park moest worden. En of het vooral voor individuele recreatie moet kunnen gebruikt worden, of meer voor gezamenlijke activiteiten. "En", zo gaat Frank Jaspers van Depot verder, "omdat heel wat goede ideeën bij een pint bier ontstaan, laten we de mensen hun idee op een bierkaartje schrijven." En daar kwamen heel wat uiteenlopende ideeën uit. "Veel inwoners vonden het belangrijk dat er wandelpaden zouden komen, die ook toegankelijk zijn voor minder mobiele mensen. En ook een speelplek voor kinderen vonden de deelnemers belangrijk."