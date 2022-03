Zaalvoetbalploeg FP Halle-Gooik fuseert met RSCA Anderlecht

Halle-Gooik droomde er al langer van om in de paars-witte kleuren te spelen en die opmerkelijke fusie is nu rond. De zaalvoetbalploeg wordt een deel van topclub Anderlecht en zal ook onder die naam spelen. "Het is de bedoeling om een win-winsituatie te creëren voor beide clubs", vertelt Lieven Baert, manager van Halle-Gooik. "We gaan nauwer samenwerken, en onze club zal opgaan in Anderlecht, al blijven we wel met dezelfde mensen werken. Maar zij worden dan bijgestaan door de grote organisatie die Anderlecht is. En dat is net de missing link die we als zaalvoetbalclub nodig hebben om een Europees topteam te worden net zoals voetbalclubs als Benfica, Barcelona en Sporting Lissabon die al allemaal een zaalvoetbalploeg hebben. Vanaf nu behoren wij daar dus ook toe."