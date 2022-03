Uitgevonden tijdens oorlog en heringevoerd in oliecrisis van 1977: wat je moet weten over zomertijd, die vannacht ingaat

De zomertijd heeft alvast één duidelijk voordeel. We kunnen in de warme maanden tot 10 uur 's avonds in het licht buiten zitten. Onder meer de horeca is daarom voorstander.

Maar er zijn ook nadelen aan de permanente zomertijd: in de winter is het 's ochtends heel lang donker. Op 1 januari bijvoorbeeld zou de zon maar opkomen om 9:45 uur. Niet ideaal voor de ochtendspits of voor mensen die buiten werken.

Slaapexperts verkiezen de permanente wintertijd. Licht is de belangrijkste factor voor ons bioritme. In het donker opstaan is slecht voor onze slaap. Dus hoe langer het donker blijft, hoe slechter.

Ook astronomen zijn pro-wintertijd. Want in principe moet de zon om 12 uur 's middags op het hoogste punt staan. We wijken daar sowieso al vanaf. In de zomertijd bereikt de zon haar hoogste punt om 14 uur, in de wintertijd om 13 uur. Dat laatste sluit daar nog het meeste bij aan.