Zwembad De Alk in Wingene gaat opnieuw open één maand nadat 300.000 liter water weggelopen was

Op 24 februari was het nog koffiedik kijken wanneer het zwembad van Wingene opnieuw zou kunnen opengaan. "Eerst moesten we alle onderdelen droog krijgen voordat we konden testen wat er kapot was gegaan en hoe groot de schade was", vertelt schepen van Sport, Jens Danneels (CD&V). "Toen we onderdeel per onderdeel aan het testen waren of alles nog werkte, konden we het zwembad ook stilletjes aan opnieuw vullen. De ketels werden ook opnieuw getest en uiteindelijk kwam er groen licht om maandag 28 maart te heropenen. Dat hebben we allemaal te danken aan onze beheer- en onderhoudspartners, maar ook onze eigen diensten. Het water is nu nog aan het opwarmen tot het opnieuw aan de gewenste temperatuur zit." Dat is net op tijd voor de paasvakantie.

De zwemacademie en andere activiteiten, zoals zwemlessen zullen pas na de paasvakantie opnieuw opgestart worden. "Alle deelnemers hieraan worden nog op de hoogte gebracht over de exacte planning. Maar de recreatieve elementen zullen wel al open zijn voor onze waterratten. Iedereen is dus welkom om opnieuw te zwemmen", besluit schepen Danneels.