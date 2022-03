Autobestuurder slaat op de vlucht tijdens politiecontrole in Lanaken: na achtervolging toch gevat

Toen een autobestuurder vanmiddag aan de Koning Albertlaan in Lanaken een overtreding maakte, werd hij betrapt door de politie. Die zette de bestuurder aan de kant. "Die controle leek eerst normaal te verlopen, maar dan is hij toch gevlucht", zegt Tania Olaerts van de lokale politie Lanaken/Maasmechelen.

De politie zette de achtervolging in en kon de bestuurder uiteindelijk klemrijden aan de Raamstraat in deelgemeente Rekem, enkele kilometers verder. "Dat is gelukkig zonder ongelukken gebeurd, want de bestuurder heeft toch enkele gevaarlijke manoeuvres uitgevoerd", zegt Olaerts. "Hij is nu gearresteerd en we wachten op verdere instructies van het parket."