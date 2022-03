In Marioepol blijft de situatie "kritiek", zegt de burgemeester. De havenstad in Oekraïne is een spookstad geworden, na een wekenlange belegering door Russische troepen. Van appartementsblokken blijven enkel nog zwartgeblakerde karkassen over, doden worden kriskras over de stad begraven. Twee inwoners doen nu hun verhaal: "Wat voor een leven is dit." Bekijk hun getuigenis hierboven.