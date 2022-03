Gedrogeerde bestuurder rijdt fietser omver en pleegt vluchtmisdrijf in Roeselare: "Wilde iets doen aan overbevolking"

Het zware verkeersongeval gebeurde vrijdagavond rond 18 uur in de Mandellaan in Roeselare. De autobestuurder week zonder reden af van de rijweg en maaide de fietser van het fietspad. Het slachtoffer vloog over de auto en viel neer. Daarna pleegde de bestuurder vluchtmisdrijf.

De stiefvader van de bestuurder belde na zijn thuiskomst de politie en zei dat zijn stiefzoon iemand had aangereden. De bestuurder verklaarde dat hij kwaad was op de wereld. Hij vindt dat de overpopulatie van de wereld een groot probleem is en dat hij daar iets moest aan doen. Zijn drugstest was positief en hij moet later voor de onderzoeksrechter komen voor poging doodslag.