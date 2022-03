President Joe Biden spreekt, Witte Huis verduidelijkt snel: niet voor het eerst doen zijn speeches wenkbrauwen fronsen 

En dan kwam dus nog de uitspraak over Poetin, en of hij aan de macht kan blijven. Het waren ongeveer zijn laatste publieke woorden van zijn hele Europa-reis, maar ze hebben potentieel erg veel impact. Het is niet duidelijk of het een verspreking was, een improvisatie of voorbereid en doordacht. Het Witte Huis kwam alvast erg snel met een verduidelijking: “Het punt van de president was dat Poetin geen macht mag uitoefenen over zijn buren of de regio. Hij had het niet over de macht van Poetin in Rusland, of de verandering van het regime”.