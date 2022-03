Biden haalt stevig uit naar Poetin tijdens toespraak in Polen: "Deze man kan niet aan de macht blijven"

De Amerikaanse president Biden beschuldigt Poetin ervan een autocraat en een leugenaar te zijn, die met leugens de invasie in Oekraïne heeft geopend. Sterker nog: Biden spaarde het woord “dictator” om zijn Russische evenknie te omschrijven en zei op het einde van zijn toespraak dat de man niet aan de macht kan blijven.

Het Witte Huis nuanceerde nadien dat Biden niet uit zou zijn op een "regime change" in Rusland. Volgens een medewerker van het Witte Huis bedoelde Biden dat Poetin geen macht kan uitoefenen over een ander land of over de regio en stuurt hij er dus niet op aan om Poetin in zijn land van de macht te verdrijven. Eerder had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken ook al gezegd dat de VS geen "regime change" in Rusland nastreeft.