Brandweer en politie slaan handen in elkaar voor unieke communie- en lentefeestfoto’s

“Je moet zelf een fotograaf voorzien en dan kan je langskomen bij de voertuigen die opgesteld staan. Dat zijn zowel brandweerwagens als politievoertuigen.” Het fotomoment dat op zaterdag 23 april doorgaat, is volledig gratis, maar inschrijven is verplicht. Daarvoor heb je de tijd tot 10 april. “We hopen op goed weer. Als het regent, gaan we het toch proberen te laten doorgaan in de mate van het mogelijke. Maar als het echt té slecht weer is, zullen we het fotomoment moeten annuleren.” Inschrijven voor de fotoshoot kan via deze link.