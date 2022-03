Chayenne Van Aarle (22) uit Antwerpen gekroond tot Miss België 2022

Tijdens de finale kreeg ook even Anna Neplyah, Miss Ukraïne Universe 2021, het woord. "We zijn hier op een bijzondere avond, maar we mogen niet vergeten dat we niet zo ver van hier bange uren beleven", vertelde ze.

"In mijn land is het echt oorlog, en het zijn niet alleen soldaten die sterven. Ook burgers, onder wie onschuldige vrouwen en kinderen. Daarom vraag ik aan de NAVO om ons land te steunen. Oekraïners vechten om de democratie in heel Europa te beschermen." De Oekraïense kreeg meteen een groot applaus en een staande ovatie van het publiek in het theater.