Grote ijsplaat breekt af in koudere deel Zuidpool, wetenschappers reageren bezorgd 

Catherine Collelo Walker, wetenschapper bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, vertelde de Britse krant The Guardian dat ze het beschouwt als "een van de belangrijkste verbrokkelingen in Antarctica sinds vroeg in de jaren 2000 wanneer de Larsen B-ijsplaat uiteenviel. Dit gaat geen grote gevolgen hebben, wellicht, maar het is een teken van wat allemaal misschien nog komen gaat."

De Conger ijsplaat is ongeveer half zo groot als de hele provincie Limburg. Ze had het al een tijd lastig, maar sinds een tweetal jaar is het sneller bergaf gegaan. De polaire warmtegolf van midden maart heeft haar de genadeslag gegeven. Nadat ze was afgebroken, is de ijsplaat bovendien heel snel helemaal uiteengevallen.

Wetenschappers gaan onderzoeken hoe het allemaal in zijn werk is gegaan. Ze besteden extra aandacht aan de breuk omdat het oosten van Antarctica toch iets immuner werd geacht voor klimaatverandering, voorlopig althans toch. Het is er kouder dan in het westen van het continent.