Datum bekend voor assisenproces over campingmoord

De campingmoord werd gepleegd in december 2017. Drie mannen zouden betrokken zijn bij die moord op een man uit Oostende van 37. Hij werd om het leven gebracht in een caravan op een camping in Middelkerke. Het plan was eerst om het lichaam van de Oostendenaar in de caravan ernaast in brand te steken, maar dat mislukte. Eén van de verdachten probeerde het lijk dan te verbergen in de koffer van een auto met de hulp van twee vrienden. Bij een politiecontrole werden ze betrapt en werd het lichaam ontdekt in de koffer.