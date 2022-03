Eeklo wil inwoners meer laten bewegen: "Pijltjes met aantal stappen naar populaire bestemmingen"

Op tien verschillende plekken hangen nu groene pijltjes in Eeklo. Daarop staat de afstand, het aantal stappen en het aantal minuten dat je nodig hebt om te voet of met de fiets naar je bestemming te gaan. Hiermee wil het stadsbestuur de inwoners meer laten bewegen en daarbij minstens 10.000 stappen per dag te zetten.

"Op de wegwijzers zetten we enkele populaire bestemmingen, met daarbij het aantal stappen dat je moet doen om daar te voet te geraken", zegt schepen van Gezondheidsbeleid Koen Loete. "We zetten er ook bij hoeveel minuten je moet stappen, en hoeveel minuten je moet fietsen. Alles om mensen aan te moedigen om de auto in de stad wat meer aan de kant te laten staan, en te voet of met de fiets te gaan. Elke stap die je zet maakt je gezonder."