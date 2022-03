Er komt extern en onafhankelijk meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag aan UGent: "Ontkennen dat er problemen zijn is not done"

Donderdag kwam de kwestie ter sprake in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Daar gaf Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aan dat de oprichting van een onafhankelijk meldpunt voor het hoger onderwijs nodig is. De UGent wacht geen officieel kader af van de Vlaamse overheid, maar richt nu zelf een meldpunt op. "Ontkennen dat er problemen zijn en overgaan tot de orde van de dag zou werkelijk 'not done' zijn", zegt Van de Walle nog. "Dat doen wij dus nadrukkelijk niét."

Ook aan de KULeuven werden wantoestanden aangekaart. Het is nog niet duidelijk of die universiteit zelf een meldpunt zal oprichten.