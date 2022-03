"Elke lente denken we aan Frédéric, Laure, Mario, Michelina, Salvatore en Frédéric": slachtoffers drama Strépy herdacht

Frederic Cicero (geboren in 1979) was volgens zijn vrienden een echte levensgenieter en iemand die altijd voor anderen klaarstond. Cicero actief in de lokale voetbalwereld: hij was jeugdverantwoordelijke bij L’Entité Manageoise en zou na dit seizoen aan de slag gaan als directeur van R.U.S. Binche, een club uit de Derde afdeling.