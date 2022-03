Huisartsen te kort in Tongeren: "Als de overheid niet ingrijpt, zitten we over enkele jaren écht in de problemen"

De verwachtingen van de huisarts liggen erg hoog. Volgens Landmeters is het aan de overheid om dringend in te grijpen: "In Brussel beloven ze al jaren dat ze iets gaan doen, maar daar merken we niet veel van", zucht Landmeters. "Ongeveer 60 procent van onze tijd gaat naar patiënten zien en helpen. Verder is er een hoop administratief werk. Die papieren blijven vaak liggen tot in het weekend omdat daar al snel enkele uren werk inkruipt. En dat zorgt dan weer voor stress omdat onze familie ons ook graag eens zou zien."

De taken blijven zich ondertussen maar opstapelen: "Corona heeft ons nog een reeks andere taken gegeven met het werk in vaccinatie- en triagecentra." Door die werkdruk liggen burn-outs natuurlijk op de loer. "Ik snap best dat huisartsen meer en meer kiezen voor een betere balans tussen werk en privé. De solopraktijk met artsen die 12 uur en meer per dag werken, die zijn gedoemd om te verdwijnen."