Hulpkonvooi terug in Grimbergen met 33 vluchtelingen en Pater Karel

“De solidariteit is groot”, zegt Leo De Bock van de Abdij Grimbergen. “Karel had eerder bij een terugreis zijn plaats afgestaan aan een 16-jarige vluchtelinge en bleef dus in totaal drie weken ginder en onderweg.”

De leden van de oud-scouts STAM Grimbergen gingen met zeven wagens en aanhangwagens naar de Pools-Oekraïense grens. Ze zette daar een massa hulpgoederen af en kwamen terug met 33 vluchtelingen. “Het gaat om gezinnen die intussen contacten hebben met mensen hier. Dat is op voorhand geregeld en dus zullen ze bij die gezinnen terecht kunnen.”