Inschrijvingen Dodentocht gestart: website loopt meteen vast door massale interesse

De 53e editie van de Dodentocht start op 12 augustus. De uitdaging is 100 wandelen of lopen in minimaal 10 en maximaal 24 uur. Wegens het grote succes de voorbije jaren is het noodzakelijk om op voorhand in te schrijven. Dit jaar worden 13.000 deelnemers toegelaten.

Blijkbaar zaten heel wat wandelfanaten vanmorgen aan hun computer klaar om meteen een ticket te kopen van zodra de verkoop van start ging. De website raakte overbelast en het lukte niet meer om tickets te kopen.

"Er is enorm veel interesse, meer dan in 2019 toen we aan onze 50e editie zaten", zegt woordvoerder Ilse Robyn. "We dachten daarmee rekening te houden en we hebben onze servercapaciteit verhoogd, maar blijkbaar was het niet voldoende. Die twee jaar corona hebben het wandelplezier nog vergroot", zegt ze.