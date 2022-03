Lanaken wil drie trajectcontroles invoeren

De trajectcontroles zullen voorgesteld worden op de gemeenteraad in juni. Vanaf januari 2023 zouden ze dan in werking moeten zijn. Afhankelijk van een evaluatie zouden er later nog kunnen volgen, zegt burgemeester Keulen: "Het blijft de meest doeltreffende snelheidshandhaver. Als de evaluatie positief is, zijn er nog enkele straten waar we een trajectcontrole overwegen: de Dorpsstraat in Gellik, de Industrieweg, de Henri Dunantstraat en de Stationsstraat."