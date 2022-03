Lichtschip Westhinder 3 in de toekomst te bezoeken in Droogdokkensite in Antwerpen

Het voormalige lichtschip werd in 1950 gebouwd door de toenmalige scheepswerf Béliard-Crighton in Oostende. De romp bestaat uit geklonken staal. In 1994 werd het lichtschip buiten bedrijf gesteld en vervangen door een vast baken. De Westhinder 3 was het laatste lichtschip dat dienst heeft gedaan in Belgische wateren. Begin 1995 gaf het Vlaams Gewest het schip in bruikleen aan de stad Antwerpen. Het schip lag er afgemeerd als onderdeel van de collectie van het Nationaal Scheepvaartmuseum, het later Museum aan de Stroom (MAS). Die overeenkomst verliep in 2018.

In oktober 2019 sloot het Vlaams Gewest een nieuwe bruikleenovereenkomst af met de Stichting Maritiem Patrimonium (MPM) om het feitelijk beheer van het schip over te dragen. MPM zal de nodige restauratiewerken opstarten en het schip beschikbaar stellen voor maritiem-educatieve doeleinden.

De Westhinder 3 heeft nu een ligplaats gekregen in “dok 1” van de Droogdokkensite in Antwerpen.