Liveblog: "Verontrustend aantal aanvallen op ziekenhuizen", zegt WHO

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) neemt het aantal aanvallen op ziekenhuizen, ambulances en medisch personeel in Oekraïne elke dag toe. Sinds het begin van de oorlog op 24 februari heeft de WHO al 72 verschillende aanvallen kunnen verifiëren. Daarbij zijn zeker 71 doden en 37 gewonden gevallen. Meestal gaat het om aanvallen met zware wapens. De WHO registreerde echter ook "vermoedelijke" ontvoeringen of arrestaties van gezondheidsmedewerkers en patiënten.

De WHO betreurt dat aanvallen op de medische infrastructuur een onderdeel zijn geworden van moderne oorlogsvoering."We zijn verontrust dat het aantal aanvallen elke dag toeneemt", zegt Jarno Habicht, vertegenwoordiger voor de WHO in Oekraïne. "Gezondheidsinstellingen moeten veilige havens zijn voor dokters en verplegers, maar ook voor patiënten. Dit mag niet gebeuren."

Omdat de oorlog in Oekraïne een internationaal gewapend conflict tussen twee staten is, gelden de regels van de Conventie van Genève. Die bepalen de basisrechten van burgers en militairen in gewapende conflicten en stellen dat gewonden en zieken beschermd moeten worden. De Conventie van Genève werd in 1954 geratificeerd door de toenmalige Sovjet-Unie.

Een van de geverifieerde aanvallen was die op het recent vernieuwde ziekenhuis van de stad Izjoem, ten zuiden van Charkov, op 8 maart.