BEKIJK - Ontbijten met Frank Vandenbroucke: "Toch voorzichtig blijven als zoveel virus rondgaat"

"Er is geen reden tot paniek, want het is niet zo dat we met een explosieve stijging van besmettingen of ziekenhuisopnames zitten. Maar er gaat zeer veel virus rond en dat groeit toch wel. Dus ik ga ervan uit dat we toch nog een tijdje in code geel zullen zitten", zei Vandenbroucke tijdens een ontbijtgesprek in "De ochtend" op Radio 1. Hij riep ook iedereen op om voorzichtig te blijven.